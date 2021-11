Coronavirus, l'Alto Adige vicino alla zona gialla

BOLZANO. La provincia di Bolzano rischia di diventare zona gialla il 29 novembre, assieme al Veneto.

L’allarme viene dall’Associazione italiana di epidemiologia, che rileva «una situazione epidemica in grave peggioramento» in cinque fra Regioni e Province autonome. Il livello di guardia è di 250 positivi su 100 mila abitanti, ma in Alto Adige siamo già sopra i 300 con altri parametri in crescita: l’8% di ricoveri in intensiva e 13% in area medica.

Il Friuli-Venezia Giulia rischia di andare in zona gialla già lunedì 22 novembre. A rischio anche Liguria e Valle d’Aosta.