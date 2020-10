Coronavirus, l'Alto Adige verso la soglia critica in novembre

Per essere povero in canna, non se la passava poi tanto male, tanto da avere in garage una Ferrari, senza contare una barca di 12 metri, opere d’arte di grande valore, orologi di pregio, case e conti correnti. La Finanza di Modena lo ha scovato partendo da un dato: la sproporzione tra i redditi dichiarati e il patrimonio e i beni in possesso della famiglia