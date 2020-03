Coronavirus, iniziati controlli serrati al Brennero, stop ai treni

BOLZANO. Sono scattati i controlli serrati al Brennero. Dalla mattina di oggi, mercoledì 11 marzo, le autorità austriache fermano tutti i veicoli in uscita dall'Italia per le verifiche sanitarie anti-covid 19, secondo le procedure previste dal decreto firmato la scorsa notte da Vienna.

A causa dell'emergenza coronavirus, che sta interessando in questi giorni il territorio italiano, e in ottemperanza delle disposizioni del governo Federale Austriaco, l'operatività dei treni DB-ÖBB EuroCity sulla linea del Brennero è sospesa. Lo comunicano le ferrovie austriache in una nota. A partire da oggi e fino al 3 aprile, salvo nuove disposizioni, non ci saranno treni diretti a lunga percorrenza tra l'Austria e l'Italia.

Il provvedimento interesserà tutti i DB-ÖBB EuroCity operativi da Monaco di Baviera verso l'Italia che, via Innsbruck, attraversano l'Austria, e collegano la Germania alle città di Verona, Venezia e Bologna. La Linea del Brennero dei treni DB-ÖBB EuroCity sarà operativa quindi solo da Monaco di Baviera a Innsbruck. Anche il traffico notturno, tra l'Italia e i paesi d'Oltralpe, è interessato da questa direttiva e pertanto non potrà operare.