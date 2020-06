Coronavirus, in Trentino zero vittime e zero contagi

TRENTO. Dal rapporto odierno dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari risulta che non è stato individuato alcun nuovo soggetto contagiato in Trentino.

Fortunatamente resta a zero anche l'aggiornamento relativo ai decessi attribuibili a Covid 19.

Scende a 1 anche il numero dei ricoverati.

I dati sono aggiornati al 29 giugno.

Nella giornata di ieri sono stati analizzati 103 tamponi, tutti a cura di Apss.

Sul fronte dei controlli dal commissariato del governo giungono questi dati: 7 sanzioni a fronte di 2175 persone controllate; 3 invece le sanzioni a carico di esercizi commerciali a fronte di 360 controlli.