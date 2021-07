Coronavirus, in Trentino zero decessi ma i nuovi contagi sono 24

TRENTO. Gli esperti lo stanno dicendo da tempo: la letalità del virus è calata ma la sua contagiosità, complici le varianti, rimane elevata. Ed oggi infatti, mentre si conferma l’assenza di decessi da Covid-19, il bollettino quotidiano dell’azienda sanitaria indica ben 24 nuovi contagi.

Intanto le vaccinazioni arrivano a 507.000 e le seconde dosi superano quota 200.000, ma rimane forte l’appello delle autorità sanitarie affinché determinate fasce della popolazione, i giovani e gli ultra cinquantenni, aderiscano alla campagna vaccinale.

Ieri sono stati analizzati 443 tamponi molecolari che hanno individuato 4 nuovi casi positivi e confermato 2 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Questi ultimi sono stati 924 ed il riscontro è stato significativamente superiore al trend dell’ultimo periodo: 20 i casi positivi intercettati.

Fra i nuovi positivi troviamo 1 bambino di nemmeno 2 anni ed altri 6 così distribuiti: 1 tra 6-10 anni, 2 tra 11-13 anni e 3 tra 14-19 anni.

Tornano i contagi anche fra gli anziani, in particolare oggi abbiamo 1 caso in fascia 60-69 anni ed 1 altro caso fra gli ultra ottantenni.

Resiste la situazione negli ospedali dove da giorni non si registrano ricoveri per coronavirus.

Intanto altri 2 casi portano i guariti a quota 44.418

Questi i dati sulle vaccinazioni rilevati questa mattina: 507.088 somministrazioni finora, di cui 201.801 seconde dosi; 66.482 dosi agli ultra ottantenni, 87.544 dosi in fascia 70-79 anni e 99.557 dosi tra i 60 ed i 69 anni.