Coronavirus, in Trentino zero decessi e 81 nuovi casi positivi su oltre 9.400 tamponi

TRENTO. Il bollettino odierno dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari fortunatamente oggi non registra nessun decesso per covid-19 in Trentino, ma aumentano i nuovi casi positivi: sono infatti 81, su 9.455 test effettuati; 31 i casi positivi al molecolare (su 906 tamponi) e 50 all’antigenico (su 8.549 test effettuati).

I molecolari poi confermano 29 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Cresce il numero degli anziani contagiati, per questo le autorità sanitarie esprimono preoccupazione e raccomandano soprattutto chi ha un'età avanzata di avere riguardo verso la propria salute: continuare a indossare le mascherine quando ci si trova a meno di 2 metri da chiunque, o nei luoghi chiusi diversi dalla propria abitazione, evitando in particolare le situazioni affollate.



Il bollettino aggiorna anche sui dati delle ospedalizzazioni: i pazienti ricoverati sono 26, di cui 2 in rianimazione.

Nella giornata di ieri sono stati registrati 3 nuovi ricoveri e 4 dimissioni. Le vaccinazioni raggiungono quota 799.338, di cui 367.124 seconde dosi e 17.236 terze dosi.

Sono 37 in più le persone guarite, per un totale di 47.659 da inizio pandemia.

Tra i nuovi casi positivi, 5 hanno tra 3-5 anni, 11 tra 6-10 anni e 3 tra 11-19 anni, perciò emergono 19 nuovi casi fra bambini e ragazzi (ieri le classi in quarantena erano 3). Tra le fasce adulte i nuovi casi positivi sono 14 tra 19-39 anni; 25 tra 40-59 anni; 10 tra 60-69 anni; 8 tra 70-79 anni e 5 tra chi ha 80 o più anni. Guardando a chi, per fascia di età, ha ricevuto almeno una prima dose, emerge che sono 167.738 i trentini tra 20-49 anni che hanno avuto la prima somministrazione, seguiti dalla fascia 50-59 anni (74.696) e da quella tra 60-69 anni (60.900).