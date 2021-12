Coronavirus, in Trentino una vittima e 392 nuovi contagi. Fugatti: "Se rischiamo l'arancione è colpa dei non vaccinati"

TRENTO. Una vittima (una persona non vaccinata) e 392 casi su 9869 tamponi oggi in Trentino. Di questi 250 sono nella fascia dai 19 ai 59 anni. Il numero dei ricoveri cala a 120, 23 dei quali in terapia intensiva.

“I non vaccinati stanno bloccando gli ospedali e mettendo in ginocchio il sistema sanitario”, ha detto il presidente Fugatti.

In totale "217 sono non vaccinati, ben 72 sono ultraquarantenni, quelli che pensano di scamparla comunque, ma li troviamo in ospedale. Valutano il rischio a modo loro ma ci intasano anche gli ospedali. Altri 76 non si sono vaccinati oltre il quinto mese. Altri 99 hanno avuto un ciclo vaccinale completo. Quindi tre su quattro non hanno regolare vaccinazione".

"Da notare che i 217 si riferiscono ai 72 mnila non vaccinati, i 99 più 76 si riferiscono a 450 mila persone: l'incidenza è molto maggiore nel primo caso".

Covid, il bollettino delle ultime 24 ore: 392 contagi, un decesso Sono 392 i nuovi contagi registrati in Trentino nelle ultime 24 ore. I pazienti ricoverati sono 120, dei quali 23 in rianimazione. Un decesso.

"Dei 119 ricoverati, 62 non si sono vaccinati, 32 non oltre il quinto mese, uno su quattro si sono vaccinati".

"Se si rischia l'arancione ciò è dovuto a chi non si vaccina".

Su 23 in terapia intensiva i non vaccinati sono 15, 4 vaccinazione irregolare e altri 4 regolare.