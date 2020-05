Coronavirus, in Trentino una vittima e 33 contagi su un numero record di tamponi: 2783

TRENTO. Ancora una vittima del Coronavirus in Trentino oggi, 13 maggio 2020. I nuovi contagi sono 33 (9 negli ultimi 5 giorni), su 2783 tamponi, un numero record. In terapia intensiva 9 persone.

"Chiaramente la probabilità di riscontrare contagi è maggiore. Il Trentino è primo in Italia per numero di tamponi effettuati", ha detto il governatore Fugatti.

Da venerdì aprono i negozi al dettaglio di vicinato e anche nei centri commerciali ma anche i mercati all'aperto. Con lunedì saranno riaperti bar, ristoranti, servizi alla persona e valutiamo altre attività sulla base dell'indicazione di Roma.

L'Inail è uscito dal tavolo Covid. Nonostante ciò il protocollo nostro proteggerà lavoratori e clienti. Quello nazionale è troppo rigido. Siamo oggettivamente preoccupati per questo. Cerchiamo una giusta mediazione.

I negozi di alimentari restano chiusi di domenica: ci sono anche lavoratori che ci chiedono di restare in famiglia. In futuro valuteremo.

Stamattina abbiamo incontrato i sindacati. Abbiamo ricordato il bonus sanità per le categorie in prima linea. Convocheremo il tavolo sanità per chiudere il contratto del comparto.

Sul plasma ci siamo: l'Azienda sanitaria segue il protocollo nazionale.

Oggi il governatore veneto Zaia ha annunciato che si sta cercando un'intesa con le regioni limitrofe per una mobilità completa interregionale prima dell'1 giugno, forse già dal 18 maggio. Il governatore Fugatti - abbiamo chiesto - è favorevole all'ipotesi di una mobilità aperta tra le tre regioni del Nord Est, considerando che hanno più o meno gli stessi dati di R0 e di rapporto tra tamponi fatti e popolazione? "Di questo tema abbiamo parlato con Zaia, ma non possiamo decidere solo noi come Regioni, deve essere trattato a livello nazionale".

A fronte di una positività dei test rapidi possiamo mettere a disposizione il tampone per i lavoratori delle imprese. Un accordo è possibile con l'associazione industriali.

Misurazione della temperatura: la prevenzione è giusta ma deve essere fatta permettendo alle imprese di lavorare.

Si tratta anche di un problema di privacy, ha precisato l'assessore Achille Spinelli, dicendo che si tratta di una ulteriore complicazione. Il quale ha anche parlato dell'approccio alla sicurezza negli ambienti di lavoro: "Dal 18 daremo il via libera ai parrucchieri".

La conclusione al governatore Maurizio Fugatti: "Stiamo andando verso un momento di maggiore libertà. Questo deve legarsi a una forte responsabilità. So che i trentini sapranno legare libertà a responsabilità. Vedo persone che non portano la mascherina o lo fanno in maniera sbagliata. Non è scontato che non si debba tornare ieri. Da qui a 14 giorni capiremo se servono norme più stringenti".