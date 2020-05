Coronavirus, in Trentino una vittima e 30 contagi. Sì allo sport e alla spesa in tutta la regione

TRENTO. Un'altra vittima del Coronavirus in Trentino. I nuovi contagi sono 30, su un totale di 1602 tamponi.

In terapia intensiva 5 persone a Rovereto e 6 a Trento.

Questa il quadro della situazione ad oggi, 8 maggio, fornito dalla task force Covid.

"L'intenzione è di mandare una lettera a tutti i guariti, circa 2 mila, per sollecitare la donazione del plasma. Non tutti sono idonei, quindi più sono le adesioni più c'è la possibilità di fare terapia", ha detto l'assessora Stefania Segnana.

Tra gli argomenti trattati, anche la nuova ordinanza che il presidente della Provincia autonoma di Trento ha appena firmato e che entrerà in vigore domani, 9 maggio 2020.

Ne ha portato il governatore Fugatti: "Consentita l'attività sportiva individuale (corsa, bici, caccia, pesca e ogni sport individuale) e motoria (passeggiate) all'aperto in tutta la regione. Le attività individuali all'aria aperta (come escursionismo tennis, atletica, arrampicata, ciclismo vela e golf) sono consentite anche nei rispettivi impianti, centri sportivi e palestre. Consentito il raggiungimento dei centri sportivi con auto e mezzi pubblici. Consentito lo spostamento in regione per raggiungere le seconde case di proprietà o camper e barche, anche assieme ai membri del nucleo conviventi e non solo nell'arco di una sola giornata. Consentito lo spostamento per il cambio di gomme in tutta la provincia. Consentita la visita ai defunti in tutti i cimiteri regionali. Permesso a tutti i membri del nucleo viaggiare su uno stesso mezzo senza obbligo di distanze. Consentiti tra gli spostamenti quelli per la spesa in tutti i supermercati e negozi di alimentari della regione, quelli per raggiungere ristoranti e locali dove fare asporto di cibi in tutta la regione, quelli per la produzione di legna da ardere per autoconsumo senza limitazione dell'area in proprietà e disponibilità, in più persone ma una sola volta al giorno. Possibile spostarsi per coltivare orti, terreni e boschi di proprietà anche con più persone, sul territorio regionale". L'ordinanza è valida dal 9 maggio.

"Stiamo lavorando con il Veneto per concedere di andare a trovare i congiunti nei comuni di confine".

"Tra domani e domenica sarà approvato un disegno di legge per le aperture anticipate, ma c'è l'intenzione di mantenere un rapporto istituzionale corretto. La richiesta delle Regioni è di aprire i negozi al dettaglio l'11. Al momento il Governo non ha risposto. Se non concederà gli anticipi, valuteremo come comportarci, quindi se eventualmente affidarci in autonomia alla nostra legge".

"Su parrucchieri e barbieri, riteniamo che debbano riprendere l'attività in sicurezza".

Mascherine: il dottor Antonio Ferro, direttore del dipartimento prevenzione dell'Azienda sanitaria, consiglia di usare le mascherine chirurgiche e con certificazione.