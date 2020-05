Coronavirus, in Trentino una vittima e 19 contagi

TRENTO. Una persona deceduta e 19 contagiate dal Covid-19 nelle ultime 24 ore in Trentino. Dei nuovi casi 10 sono persone che hanno manifestato sintomi (una è ospite di Rsa) e 9 casi sono stati individuati con screening.

Anche oggi si registra un calo nei ricoveri: 6 sono i pazienti ancora in terapia intensiva, 4 a Rovereto e 2 a Trento, mentre 41 sono le persone ricoverate in altri reparti ospedalieri e 437 quelle in isolamento fiduciario a casa.

Il numero complessivo di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore è pari a 1.844 (553 letti da Apss, 958 da Cibio e 333 da Fem). Un numero significativo, più del doppio di quello altoatesino dove i tamponi sono stati 784.

Dall’inizio dell’epidemia i contagiati sono in totale 5.346, di questi 459 sono deceduti e 3.881 sono guariti o clinicamente guariti.