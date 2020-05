Coronavirus, in Trentino una vittima. Chiesto l'anticipo all'11 maggio per la vendita al dettaglio

TRENTO. Un'altra vittima in Trentino. I nuovi contagi sono 55 su 1723 tamponi. "Eseguiti in due giorni 3670 tamponi, che ci porta al primo posto, ha osservato il governatore Maurizio Fugatti. L'indice di trasmissione è di 0,42, il che pone Trento al terzultimo posto". Bolzano è a 0,61.

In rianimazione 5 persone a Rovereto e 6 a Trento.

Questi gli aggiornamenti sulla situazione al 7 maggio.

Si è conclusa nel pomeriggio la videoconferenza con i rappresentanti del governo e di altre amministrazioni regionali a confronto da stamani.

"Da parte delle Regioni c'è stata una richiesta chiara: di anticipare all'11 alcune aperture che riguardano le vendite al dettaglio. Non si capisce perché si possano vendere solo articoli per bambini e non di altro genere. L'altra richiesta è di portare l'apertura dei ristoranti al 18 maggio. Il Governo ha preso tempo per decidere".

Tra venerdì e sabato Fugatti firmerà un'altra odinanza che riguarda le libertà individuali. "Riguarderanno anche la spesa nel comune e l'uso dell'auto nel territorio della regione". Tra questi la possibilità di affidare la manutenzione della casa a persone diverse dal proprietario.

"Messe al via dal 18 maggio: l'auspicio è che valga anche per il Trentino".

"Questione distanze: i dati sono buoni ma non possiamo dimenticare i momenti bui. Ci vuole responsabilità".

Bonus per le baby sitter: da oggi sul sito dell'Agenzia della famiglia c'è un vademecum. La domanda si può fare online. Lo stesso vale per il voucher nazionale. "I buoni danno una risposta a 900 famiglie: questo perché gli operatori sono un migliaio. La scelta è ricaduta sulle famiglie dove entrambi i genitori devono uscire di casa per lavorare", ha detto l'assessore Stefania Segnana.

"Aiutare chi fa smartworking? Questa è una prima misura. Si stanno facendo delle altre valutazioni, come creare un elenco di baby sitter dove poterle selezionare".

"Plasma: con Avis stiamo chiedendo ai donatori guariti di dare la propria disponibilità. Predisposto un protocollo che lunedì sarà portato al comitato etico dell'Azienda".