Coronavirus, in Trentino una nuova vittima

TRENTO. Il bollettino Covid-19 dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari oggi registra 1 nuovo decesso (una persona anziana, vaccinata, con patologie plurime, che si è spenta in una struttura intermedia), mentre i nuovi contagi sono 19 a fronte di quasi 3.800 tamponi analizzati. I guariti aumentano di altre 19 unità e le vaccinazioni superano le 710.000.

Ieri sono stati analizzati 252 tamponi molecolari che hanno identificato 8 nuovi casi positivi e confermato 21 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Questi ultimi sono sempre particolarmente numerosi: 3.518 ieri, dei quali 11 sono risultati positivi.

Tra i nuovi contagi 4 riguardano bambini e ragazzi (1 in fascia 0-2 anni, 2 tra 11-13 anni e 1 tra 14-19 anni) e 6 persone più anziane (2 tra 60-69 anni, 2 tra 70-79 anni e 2 di 80 e più anni). A questo proposito, e con particolare riferimento alle categorie più fragili, anche oggi le autorità sanitarie raccomandano la massima attenzione alle principali regole igieniche, come - tra le altre - il lavaggio frequente delle mani e il distanziamento.

Migliora la situazione negli ospedali dove ieri ci sono stati 2 nuovi ingressi ampiamente compensati dalle 5 dimissioni registrate: al momento i pazienti covid sono 17, con il reparto di rianimazione ancora a zero.

Dei 710.311 vaccini fino a stamattina registrati, 327.146 riguardano seconde dosi. Nelle fasce over 80, 70-70 e 60-69 anni le somministrazioni finora sono state rispettivamente 67.733, 91.332 e 108.844.