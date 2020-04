Coronavirus, in Trentino una manovra straordinaria entro il 25 aprile

TRENTO. In Trentino, entro la settimana prossima, la Giunta guidata da Maurizio Fugatti (Lega) intende chiudere la sua proposta di manovra straordinaria per fronteggiare gli effetti della pandemia sul sistema economico e sul lavoro. Le stime descrivono infatti un calo del Pil tra l'11 ed il 13% e mancate entrate fiscali per circa 350 milioni di euro.

Un'ordinanza del governo provinciale, successivamente modificata, inoltre, prevede la ripartenza dei cantieri e sono circa 20.000 le persone che potranno già tornare al lavoro e circa 7.500 le aziende potenzialmente coinvolte, anche se con le dovute precauzioni, come la misurazione della temperatura agli addetti con termoscan.

In Trentino, rispetto a quanto indicato a livello nazionale, rimangono chiuse le librerie ed i negozi di abbigliamento pre natale. «Sicurezza ed economia sono le parole d'ordine su cui peraltro siamo già impegnati, ad esempio con l'apertura dei cantieri», dice Fugatti.