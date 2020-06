Coronavirus, in Trentino un nuovo ricovero e tre casi positivi

TRENTO. Dopo alcuni giorni di respiro, oggi - 25 giugno - purtroppo torna ad aprirsi le porte dell'ospedale per una persona che è risultata positiva ed è stata accolta nel reparto malattie infettive. I sanitari stanno seguendo costantemente le sue condizioni confidando che non si renda necessario ricorrere alle terapie intensive.

Per quanto riguarda i tamponi, ne sono stati analizzati 1442 (798 da Apss, 402 dal Cibio e 242 dalla Fem): un'attività intensa che ha portato ad individuare due casi nuovi asintomatici ai quali si aggiunge 1 soggetto (minorenne) che invece è stato individuato in quanto contatto di altro soggetto positivo.

Fortunatamente nelle ultime ore non si registra in Trentino alcun decesso per Covid 19.

Infine i controlli: dal Commissariato del governo informano che ne sono stati fatti 1081 su singoli e 254 in esercizi commerciali. In nessun caso sono state comminate sanzioni.