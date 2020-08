Coronavirus, in Trentino un contagio e un nuovo ricovero

TRENTO. Sale di una unità oggi, 10 agosto, sia il numero di contagi sia il numero di ricoveri ospedalieri in Trentino secondo il rapporto Covid 19 dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Il nuovo caso è stato individuato nella zona del capoluogo per sintomi evidenti.

I ricoveri, 7 in tutto, non riguardano situazioni tali da richiedere le terapie intensive.

Le autorità sanitarie raccomandano come sempre il massimo della prudenza, in particolare usando le mascherine nei casi previsti dall’ordinanza e mantenendo la giusta distanza fra persone.