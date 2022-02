Coronavirus, in Trentino un’altra vittima. In discesa i ricoveri

TRENTO. Oggi il bollettino dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari registra purtroppo un decesso avvenuto in ospedale dovuto al Covid-19 in Trentino. Si tratta di una donna di circa novant'anni non vaccinata, affetta da altre patologie.

Sul fronte dei nuovi contagi si attestano 7 casi positivi al molecolare (su 212 test effettuati) e 272 all’antigenico (su 3.642 test

effettuati). I molecolari poi confermano 6 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Calano le ospedalizzazioni, nella giornata di ieri è avvenuto solo 1 nuovo ricovero e sono state registrate 9 dimissioni. I pazienti attualmente ricoverati sono 62, di cui 6 in rianimazione.

I vaccini somministrati sono 1.183.566, di cui 423.426 seconde dosi e 310.895 terze dosi. E a proposito di vaccinazioni, l'Azienda sanitaria fa sapere che domani, domenica 27 febbraio, l'Hub vaccinale Trento Sud di San Vincenzo è chiuso.

Questi i nuovi casi odierni ripartiti per fasce di età:

11 tra 0-2 anni

11 tra 3-5 anni

14 tra 6-10 anni

10 tra 11-13 anni

17 tra 14-18 anni

77 tra 19-39 anni

82 tra 40-59 anni

31 tra 60-69 anni

16 tra 70-79 anni

10 di 80 e più anni.

Ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano 17. I casi attivi nella nostra provincia sono scesi a 3.934, con 178 unità in meno. I guariti sono 459 in più, per un totale di 133.173 da inizio pandemia.