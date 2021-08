Coronavirus, in Trentino trentesimo giorno senza vittime

TRENTO. Ancora una giornata senza vittime in Trentino. Da trenta giorni non si contano dunque morti dovuti alla pandemia. Sono 29 i nuovi positivi, di cui 5 risultati dai tamponi molecolari e 24 dai test antigenici. Restano 9 le persone ricoverate, di cui una in rianimazione (come ieri). Questi i dati sul Covid-19 in Trentino che emergono dall’odierno bollettino dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. I tamponi molecolari analizzati dai laboratori dell’Apss sono stati 396 a cui si aggiungono 1.369 antigenici rapidi.

Dei nuovi positivi 2 sono nella fascia fra i 6 ed i 10 anni, 3 tra gli 11 e i 13 anni e 4 tra i 14 ed i 19. Altri 3 casi riguardano la fascia fra i 60 ed i 69, mentre un caso riguarda una persona con più di 80 anni. Due i guariti, che portano il totale da inizio pandemia a 44.753.

Prosegue a pieno ritmo la campagna di vaccinazione che supera le 580.000 dosi inoculate. Questa mattina risultavano somministrati 581.906 vaccini, di cui 247.020 seconde dosi. A cittadini over 80 sono state somministrate complessivamente 66.951 dosi, ai cittadini tra i 70-79 anni 89.473 e tra i 60-69 anni 104.399 dosi.