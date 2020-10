Coronavirus, in Trentino tre vittime e 153 nuovi contagi

TRENTO. Sono 153 i nuovi contagi da Coronavirus registrati oggi, 22 ottobre, in Trentino. Sono 27 i casi positivi fra gli ultrasettantenni.

Tre le vittime: un ospite di Rsa, uno nell'ospedale di Cles e uno nell'ospedale di Rovereto.

Nelle Rsa registrati dieci contagi di ospiti e otto di operatori.

Effettuati 1231 tamponi.

"Decisioni saranno prese eventualmente nei prossimi giorni sulla base dei dati trentini", ha detto il governatore Maurizio Fugatti. "Il Trentino ha 969 positivi e la terapia intensiva è una sola. Numeri più bassi che altrove. L'Rt è di 1,25, molto al di sotto della media. Le decisioni vanno quindi calibrate a seconda dei territori. Va data priorità all'attività produttiva e scolastica. Le classi in quarantena solo 93, 18 in più di ieri. I positivi su mille abitanti sono 2 su 1000 fra gli zero e i due anni. Bassi anche i casi alle medie. Crescono a 6 alle superiori. Significa che c'è un'attività extrascolastica alle superiori su cui riflettere se vogliamo evitare la didattica a distanza. Potremmo intervenire proprio sulle attività non indispensabili extrascolastiche".

"Sui tamponi antigenici nelle farmacie, il ministro Speranza ha dato l'ok a una sperimentazione in Trentino, su nostra richiesta. L'auspicio è che si arrivi ora a una formalizzazione".

Due finora le farmacie già in sperimentazione. "Molte avrebbero aderito ma non hanno trovato il personale (servono farmacisti). Credo che il via libera del ministero risolverebbe la situazione".

In altre regioni sono stati fatti altri test, quelli sierologici.

Quanto alla Fem, dove sono stati trovati due operatori contagiati, "la positività viene da fuori", ha detto il dottor Ferro. "E' legata fondamentalmente a famiglia e attività ricreative. E' stata fatta comunque una disinfezione".

Sulla vaccinazione antinfluenzale, c'è stata un'altissima richiesta. L'Azienda ha ordinato 200 mila dosi.

Sul vaccino per il Covid, "ci sono buone notizie - ha detto Ferro. "Nel 2021 dovrebbe essere messo a disposizione di tutte le popolazioni".