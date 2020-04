Coronavirus, in Trentino sì alle attività produttive all'aperto. Temperatura: limite dei 37.5

TRENTO. Sì all'apertura delle attività produttive all'aperto, compresi i cantieri edili, e dei cantieri al chiuso, ma con una sola persona coinvolta. Rispetto delle normative nazionali e di nuove misure provinciali: vietato lavorare se si ha una temperatura superiore ai 37.5 e se si hanno familiari malati.

Lo ha spiegato oggi, giorno di Pasquetta, il governatore Maurizio Fugatti.

Queste le misure introdotte dalla Provincia di Trento :

1) Nei luoghi di lavoro necessaria la misurazione della temperatura: chi ha 37.5 dovrà restare a casa.

2) Ognuno dovrà dare comunicazione quotidiana che né lui né i familiari abbiano manifestato sintomi.

3) Che sia prevista una persona di riferimento per l'emergenza Covid.

Facoltà per le attività produttive all'aperto da domani, 14 aprile, di aprire, ma rispettando gli obblighi dei Dpcm e quelle introdotte dalla Provincia (di cui sopra).

Per le attività al chiuso consentiti i cantieri limitati alla presenza di una sola persona.

Mascherine e guanti nei negozi vengono confermati.

Necessaria la mascherina sugli autobus.

"Librerie e negozi per bambini resteranno chiusi (il Governo lo concedeva, ndr), ma potranno fare consegne a domicilio. Sì alle cartolerie ma dentro i negozi di alimentari".

"Nessuna nuova concessione sulle distanze. In Veneto hanno eliminato i 200 metri, ma così facendo sono arrivati alle immediate vicinanze che valgono per noi".

Consentiti i lavori di manutenzione sulla rete viaria pubblica.

Consentita la consegna a domicilio per gli agriturismi.

Consentito recarsi negli orti da soli, nel proprio comune.

Ci si potrà recare al lavoro ma non in altri luoghi, come già previsto oggi, se non per la spesa o motivi sanitari.