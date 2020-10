Coronavirus in Trentino, registrati 48 nuovi casi

TRENTO. Sono 48 in nuovi casi positivi da coronavirus oggi in Trentino, secondo il rapporto quotidiano dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Di questi 6 sono sintomatici e gli altri 42 individuati dall'attività di contact tracing. I tamponi analizzati ieri sono stati 1.883.

I contagi - sottolinea l'Apss - sembrano seguire in queste ore un andamento a macchia di leopardo, con una leggera concentrazione a Trento e a Rovereto (meno di una decina di casi in ciascuna delle due aree, cifra che per gli esperti non è significativa visto che qui si concentrano più abitanti).

Una quindicina di casi è legata alle indagini condotte fra i raccoglitori di frutta, ed un numero analogo invece è collegato a contagi avvenuti in ambiti familiari. Infine, emerge anche oggi un caso legato ai cluster della filiera alimentare mentre devono ricorrere alle cure ospedaliere 15 pazienti, uno in più rispetto a ieri.