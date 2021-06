Coronavirus, in Trentino quinto giorno senza vittime

TRENTO. Per il quinto giorno consecutivo in Trentino non si registrano decessi da Covid-19. Lo conferma l’Azienda provinciale per i servizi sanitari che dà conto anche del numero dei contagi - rimangono fortunatamente contenuti - mentre le vaccinazioni sono ormai arrivate a quota 350.000. Nel dettaglio, 812 tamponi molecolari hanno identificato 13 nuovi casi positivi e confermato 5 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi; invece questi ultimi sono stati 901 dai quali sono emersi 11 nuovi positivi.

Nel complesso, fra i positivi di oggi ci sono 5 bambini e ragazzi: 1 di età inferiore ai 2 anni, 1 tra 3-5 anni, 1 tra 6-10 anni, 1 tra 11-13 anni e 1 tra 14-19 anni. Solo 4 le classi al momento in quarantena. Nessun nuovo contagio invece in fascia 60-69 anni, mentre ce ne sono 2 tra 70-79 anni e 3 di 80 e più anni. I pazienti ricoverati in ospedale sono 18, di cui 4 in rianimazione. Una situazione analoga a quella di ieri, posto che a fronte di 1 dimissione è subentrato anche 1 nuovo ricovero.

Sul piano della campagna vaccinale, stamattina le somministrazioni sono arrivate a 349.301 vaccini (di cui 114.059 seconde dosi). A cittadini Over 80 sono state somministrate 64.883 dosi, quelle relative alle fasce 70-79 anni e 60-69 anni sono rispettivamente 75.087 e 74.895.

Infine i guariti: con i 38 riportati oggi nel bollettino, il totale arriva a 43.990