Coronavirus, in Trentino nessuna vittima e solo 13 contagi. E i grafici sui ricoveri evidenziano il trend di calo

TRENTO. Nessun decesso, 5 nuovi casi positivi al molecolare e 8 all’antigenico. Sono i dati che presenta oggi l’Azienda provinciale per i servizi sanitari nel suo bollettino quotidiano.

Intanto le vaccinazioni sono arrivate ad un passo dalle 140.000 (139.518 per la precisione, compresi 41.208 richiami e le dosi riservate ad ultra ottantenni e ultra settantenni, rispettivamente 53.502 e 32.105.

Ecco alcuni dettagli. 201 i tamponi molecolari analizzati (tutti all’ospedale Santa Chiara) che hanno tra l’altro confermato anche 3 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Gli antigenici notificati all’Azienda sanitaria sono invece 435.

Fra i nuovi positivi ci sono anche 3 bambini (2 in fascia 0-2 anni ed 1 fra i 6 ed i 10 anni). Ieri le classi in quarantena erano 56.

Fra i più anziani troviamo 1 contagio in fascia 70-79 anni e 4 di 80 e più anni.

Gli asintomatici sono 6, i pauci sintomatici 4.

I nuovi ricoveri in ospedale sono stati 7, mentre le dimissioni si sono fermate a 3: il numero totale di pazienti Covid sale pertanto a 161, e 28 persone si trovano ancora in rianimazione.

Uno sguardo infine ai guariti: il bollettino ne riporta altri 38 che portano il totale a quota 40.397.

Se posiamo lo sguardo sul nostro grafico interattivo sui ricoveri, possiamo vedere come il trend delle ultime settimane sia positivo soprattutto per quanto riguarda i reparti di malattie infettive (fonte Apss/Trentinodigitale).