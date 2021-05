Coronavirus, in Trentino nessuna nuova vittima, 53 i contagi. Da sabato pranzi all’interno dei ristoranti ma solo per comunioni e cresime

TRENTO. Nessun nuovo decesso in Trentino. Rilevati 29 casi positivi al molecolare e 24 all’antigenico. Processati 973 tamponi pcr e 1169 antigenici.

Ricoverati 68 pazienti dei quali 18 in terapia intensiva.

Somministrate 229.703 dosi di vaccino.

“Nella giornata domani faremo chiarezza sulla vaccinazione per gli over 40 con la presenza del commissario Figliuolo”, ha detto il presidente Fugatti.

“Con le dosi che abbiamo in casa possiamo fare fronte solo alle persone prenotate. Domani dovremmo iniziare anche gli insegnanti che saranno impegnati negli esami di terza media”, ha aggiunto l’assessora Segnana.

“Stiamo lavorando a un’ordinanza per andare incontro a famiglie che devono festeggiare cerimonie come comunioni e cresime. La preoccupazione riguarda il tempo: festeggiando nelle abitazioni ci sarebbero più rischi che non in un ristorante”, ha aggiunto Fugatti. “Per questo a partire da sabato, solo per chi partecipa a queste cerimonie, prevederemo la possibilità di pranzare all’interno dei locali con un protocollo molto rigido: distanza di 2 metri tra un posto e l’altro e finestre aperte. Da lunedì le classi seconde inizieranno al 100%”.

L’Rt settimanale è di 0,92, in calo rispetto allo 0,97, l'incidenza è anche in calo.