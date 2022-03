Coronavirus: in Trentino nessun decesso ma i nuovi contagi sono 465, ricoveri in aumento

TRENTO. L’assenza dei decessi nel bollettino di oggi è un dato positivo, ma l’attenzione sulla diffusione del virus e sull’aumento del numero dei ricoveri rimane alta. Oggi infatti si registrano altri 465 nuovi casi mentre 14 nuovi ricoveri registrati nelle ultime 24 ore, considerate anche le 8 dimissioni nel frattempo intervenute, portano il totale a 47. Rimane sempre uno solo il paziente che necessita delle cure intensive.

Nel dettaglio, oggi i positivi all’antigenico sono 448 (individuati grazie ai 3.953 tamponi fatti ieri), mentre 286 tamponi molecolari hanno intercettato 17 nuovi casi e confermato 7 positività emerse nei giorni scorsi dai test rapidi.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Covid, il bollettino delle ultime 24 ore: 465 contagi, nessun decesso Sono 465 i nuovi contagi registrati in Trentino nelle ultime 24 ore. I pazienti ricoverati sono 47, dei quali 1 in rianimazione. Nessun decesso.

Seguendo il criterio delle fasce d’età troviamo:

11 nuovi casi fra 0-2 anni,

8 fra 3-5 anni,

30 fra 6-10 anni,

17 fra 11-13 anni,

22 fra 14-18 anni,

115 fra 19-39 anni,

142 fra 40-59 anni,

49 fra 60-69 anni,

33 fra 70-79 anni

e 38 di 80 o più anni.

Sul versante scolastico si contano 4 classi che osservano la sospensione della didattica in presenza.

I guariti invece, con i 294 di oggi, toccano quota 141.353

La campagna di vaccinazione è arrivata a 1.201.711 somministrazioni, cifra che comprende 426.597 seconde dosi e 325.140 terze dosi.