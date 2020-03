Coronavirus, in Trentino i morti superano quota cento ma i contagiati calano ancora

TRENTO. Sono stati 16 i decessi registrati nelle ultime 24 ore in Trentino. Il totale dall'inizio dell'epidemia raggiunge quota 102 vittime.

Sale a 2.236 il numero dei positivi al Coronavirus, con un aumento di 114 unità (ieri erano stati 121): è il dato più basso degli ultimi dieci giorni. Continua dunque a calare la curva.

Guarite 120 persone. Registrato oggi il primo caso di paziente guarito a domicilio.

Restano 66 le persone ricoverate in rianimazione, dato stabile rispetto a ieri.

Ricordiamo che i posti in terapia intensiva sono 93, il triplo di prima dell'emergenza: 64 a Trento e 29 a Rovereto. "Siamo tra le realtà regionali dove l'aumento percentuale di posti è stato fra i maggiori", ha detto il governatore Maurizio Fugatti.

I dati sono stati diffusi oggi, venerdì 27 marzo, nel consueto aggiornamento pomeridiano della task force provinciale sul Coronavirus.

Le vittime sono un uomo di 89 anni residente a Dro, un uomo di 73 anni di Tione, una donna di Bleggio di 87 anni, una donna di 88 anni di Ledro, un uomo di 87 anni di Trento, una donna di Trento di 97 anni, un uomo di 78 anni di Rovereto, un uomo di 82 anni di Borgo Chiese, una donna di 87 anni di Brentonico, una donna di 88 anni di Trento, un uomo di Riva del Garda di 89 anni, un uomo di 74 anni di Mezzocorona, un uomo di 80 anni di Mori, un uomo di 74 anni di Trento, un uomo di 90 anni di Tenna, un uomo di 96 anni di Arco.

I casi nei Comuni: 302 a Trento (+15), 201 ad Arco, 125 a Pergine, 118 a Ledro, 61 a Canazei, 55 a Dro.

"Sono 450 i casi totali nelle Rsa, con 40 unità in più e 5 decessi. In Val di Non una quindicina di contagi solo a Cles (e un decesso nei giorni scorsi). Fiemme e Fassa tengono abbastanza bene". Lo ha detto Enrico Nava, direttore per l'Integrazione Socio Sanitaria.

Per l'estrema unzione è stato fatto un accordo con la Curia, ha informato il governatore Fugatti.

Il presidente ha fornito altre informazioni.

Approvata una delibera che sancisce l'intesa con Università, Fbk e Fem per arrivare ad almeno 1500 tamponi al giorno.

Nei piccoli negozi, in virtù di un accordo con la grande distribuzione, ci sarà una politica per calmierare i prezzi.

Le donazioni hanno raggiunto i 4 milioni e 636 mila euro.

Stipulata una convenzione con gli albergatori per il personale sanitario.

Il direttore dell'Apss Paolo Bordon ha dato buone notizie: "Ieri sono nati 14 bambini nei nostri ospedali e questa è una notizia di speranza. Sotto l'aspetto organizzativo, abbiamo aperta la quinta anestesia al Santa Chiara, con 16 posti in più, 6 dei quali già in funzione stasera".

I trentini in quarantena sono circa 1.300, ha spiegato il dottor Antonio Ferro, direttore del Dipartimento di Prevenzione.