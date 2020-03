Coronavirus, in Trentino ferie obbligatorie per i dipendenti provinciali

TRENTO. Ferie obbligatorie da domani, venerdì 13, a venerdì prossimo, 20 marzo per i dipendenti provinciali trentini. Il provvedimento è ufficiale. Una circolare è stata spedita da Piazza Dante a tutti i dipendenti.

Ad essere interessati i servizi non essenziali. Nel caso dell'Azienda sanitaria ci sarebbe solo un invito all'utilizzo delle ferie.

Provvedimenti analoghi sono stati assunti dai Comuni trentini.

Il Comune di Trento inizia lunedì. La Direzione generale del Comune di Trento ha disposto la «fruizione di ferie obbligatorie dal lunedì 16 a venerdì 20 marzo tranne per i dipendenti che dovranno gestire attività che l'amministrazione individua come indispensabili e/o urgenti, per il tempo necessario e possibilmente in lavoro agile». Così la circolare inviata nel pomeriggio ai dipendenti dalla dirigente Chiara Morandini.

Nei giorni successivi al 20 marzo, dispone il provvedimento, «permanendo l'attuale situazione, si invita a ricorrere a ferie, ore di recupero e congedi per tutti i dipendenti per i quali si verifica una contrazione di attività». Sono inoltre concesse le aspettative non retribuite per assistenza ai figli fino ai 12 anni o per gravi ragioni personali o familiari, nel caso di esigenze di conciliazione per il rischio contagio. Ai dipendenti che dovranno andare al lavoro «potrà essere concesso un orario svincolato su richiesta del dirigente del servizio di assegnazione».

Nella circolare si legge anche che «per il lavoro agile saranno fornite le istruzioni, in ordine alle modalità che consentono l'utilizzo del proprio pc (con connessione funzionante) come fosse il pc d'ufficio».