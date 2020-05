Coronavirus, in Trentino due decessi e 23 contagi. Riaperture, attesa per l'incontro con Boccia

TRENTO. Altri due decessi per Coronavirus in Trentino. Si tratta di persone ricoverate nelle Rsa. I nuovi contagi sono 23, su 1193 tamponi effettuati. Più di 5 mila quelli effettuati in tre giorni, cifra che pone il Trentino al vertice nazionale.

Undici le persone in terapia intensiva.

I dati sono stati diffusi oggi, lunedì 11 maggio 2020, dalla task force Covid provinciale.

A Pieve di Bono ha aderito ai test sierologici circa l'80% della popolazione.

C'è l'accordo per la circolazione fra comuni di confine trentini e veneti. Lo ha annunciato il governatore Maurizio Fugatti. Non è stato ancora trovato un accordo per i comuni confinanti con la Lombardia.

"Tema riaperture: nella giornata di ieri il consiglio ha approvato il ddl sulla ripartenza, con un articolo che contiene una norma ad hoc. La pubblicazione avverrà fra martedì e mercoledì. A quel punto possiamo con delibera decidere che determinate attività possono ripartire".

"Dopo le 18 ci sarà un incontro tra le Regioni e il ministro Boccia. Noi avevamo chiesto di riaprire oggi il commercio al dettaglio: il Governo non ci ha detto nulla ancora, ma ha convocato questa riunione. Poi decideremo come muoverci, auspicando un'apertura da parte di Roma".

Zaia ha annunciato un piano sanitario per una possibile emergenza ad ottobre: "Che ci sia un rischio lo dice la parte scientifica. Siamo pronti come organizzazione ospedaliera e di terapie intensive".

Scuole guida: "Stiamo attendendo le iniziative del Governo anche su questo fronte. Se non le prenderà, potremo pensare ad iniziative autonome".

"Gli interventi programmati sono già ripartiti, a Trento e Rovereto per l'80% delle loro potenzialità. Ricordo che abbiamo ancora 97 persone ricoverate, soprattutto a Rovereto. Molte meno comunque delle 470 che avevamo due settimane fa", ha detto Paolo Bordon, direttore dell'Apss.