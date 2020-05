Coronavirus, in Trentino dal 18 maggio sì a nozze e battesimi in chiesa ma con prescrizioni

TRENTO. I parroci trentini hanno ricevuto via mail alcune indicazioni sulla ripresa delle messe, prevista a partire dal 18 maggio. Il vicario generale Marco Saiani ha inviato anche una serie di risposte a domande frequenti, che qui riportiamo.

È consentito amministrare il sacramento del Battesimo? Sì, a partire dal 18 maggio, preferibilmente al di fuori della Messa, osservando – per quanto pertinenti – le prescrizioni già previste nel Protocollo. In aggiunta: - il segno di croce sulla fronte del battezzando sia fatto solo dai genitori; - il sacerdote mantenga sempre la distanza interpersonale, avvicinandosi al battezzando solo quando indispensabile, indossando la mascherina; - per le unzioni si utilizzino guanti monouso; - al momento del battesimo si eviti il contatto delle mani con l’acqua; nel caso vi fossero più battezzandi non si riutilizzi la stessa acqua per più bambini; - si omette il rito dell’«effatà»; - coloro che firmano il registro dei battesimi indossino guanti monouso e utilizzino penne igienizzate.

Si possono celebrare matrimoni? Sì, dal 18 maggio è possibile celebrare matrimoni, osservando le prescrizioni stabilite nel Protocollo. In aggiunta: - al momento della liturgia del matrimonio il sacerdote eviti di avvicinarsi agli sposi; - si ometta la Comunione al calice per gli sposi; - coloro che firmano il registro dei matrimoni indossino guanti monouso e utilizzino penne igienizzate; - all’uscita dalla chiesa si evitino assembramenti.

Ci sono nuove disposizioni per i funerali? Sì, a partire da lunedì 18 maggio è consentita la celebrazione esequiale nella Messa o nella liturgia della Parola, presso il cimitero o in chiesa, tenendo conto anche degli eventuali orientamenti locali. Per i funerali presso il cimitero si prendano contatti con il Sindaco. Per quelli in chiesa, terminata la celebrazione, solo il sacerdote e gli stretti familiari accompagnano il feretro all’esterno della chiesa (in caso di cremazione) o fino al cimitero (in caso di tumulazione); i fedeli attendono in chiesa che il feretro abbia lasciato il sagrato, poi escono ordinatamente, evitando assembramenti. I parroci delle parrocchie sul territorio del comune di Trento seguono le indicazioni concordate con i Servizi Funerari del Comune, comunicate dal Vicario di zona. Per tutte le celebrazioni esequiali, sia in chiesa sia presso il cimitero, valgono le prescrizioni stabilite per la celebrazione della Messa, alle quali si aggiungono il divieto della stretta di mano per le condoglianze e l’omissione del gesto della aspersione del feretro con l’acqua benedetta da parte dei fedeli.

Sono stati aggiornati i parametri per determinare il numero di fedeli ammessi in chiesa per la celebrazione della Messa? No, restano valide le indicazioni già fornite. È stato precisato però che il numero dei fedeli presenti in chiesa non può superare le 200 unità.

Ci sono suggerimenti operativi su come effettuare l’igienizzazione delle chiese? Il 16 maggio sono stati inviati ai Parroci due documenti, rispettivamente della Consulta Beni culturali ed Edilizia della Conferenza Episcopale Triveneto e dell’Istituto Centrale per il Restauro. In estrema sintesi: si interviene solo sulle superfici che entrano in contatto con i fedeli, lavando accuratamente con acqua calda e sapone neutro oppure passando velocemente un panno morbido ben strizzato con soluzione alcolica al 70%, che si ottiene aggiungendo 100 ml di acqua a 400 ml di alcol etilico denaturato a 90° (quello rosa).