Coronavirus, in Trentino da oggi il via alle passeggiate genitori-figli. Ma vicino a casa

Trentotto bolzanini ballano sulle note di Can’t stop the Feeling di Justin Timberlake. Ognuno ha interpretato la canzone a modo suo, c’è l’esperto ballerino, la sirena, chi con tutta lo famiglia, chi sotto acqua in apnea, chi travestito, chi in mezzo alla campagna, chi in garage, chi su due ruote, insomma ognuno ha cercato di sfogare la propria voglia di allegria e di evasione dalla lunga quarantena dovuta al Coronavirus.Video Walter Donegà - Youtube.