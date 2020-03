Coronavirus, in Trentino crescita con numeri importanti: 25 casi in più, 4 in terapia intensiva

LA SITUAZIONE

Il bilancio dei casi fornito dalla Provincia: 74 positivi, circa 400 in quarantena, dei quali 50 sono sanitari. A breve l'assunzione a tempo determinato degli specializzandi trentini dell'ultimo e penultimo anno di medicina all'università di Verona. Mobilità: no alla bici per scopo ricreativo. Riduzione dei trasporti. Sì alla ristorazione a domicilio dopo le 18