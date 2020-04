Coronavirus, in Trentino aumenta la capacità ricettiva delle strutture in fascia lago

TRENTO. Ulteriori approfondimenti sul disegno di legge “Programma Covid 19” sono stati forniti in una conferenza stampa questo pomeriggio. A intervenire gli assessori Roberto Failoni, Mario Tonina, Giulia Zanotelli e Mirko Bisesti.

Della materia urbanistica ha parlato Tonina. "Sono state introdotte deroghe e misure straordinarie con un orizzonte temporale limitato. Dobbiamo accompagnare le riqualificazioni con strumenti semplici e veloci. Se si riveleranno efficaci potrebbero diventare strutturali".

"Proghiamo la validità dei piani attuativi vigenti, ampliamo la gamma delle attività commerciali da inserire nelle aree produttive secondarie, aumentiamo la capacità di ricettività delle strutture in fascia lago senza però aumentare i volumi esistenti.

"I rifugi potranno ampliare la superficie esterna coperta attraverso tettoie con il solo permesso del sindaco. Ampliata la durata delle autorizzazioni paesaggistiche da 5 a 7 anni, così come per la Scia su inizio e fine dei lavori. Accelerazione dei tempi di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche da 60 a 45 giorni e del permesso a costruire da 90 a 45 giorni. Prevista la rateizzazione di contributi edilizi e sanzioni. Importante è il passaggio da alberghiero a extralberghiero delle strutture, che non è più soggetto alle normative sul cambio d'uso. Ciò per far riprendere il turismo in sicurezza. Si aumentano le attività edilizie totalmente libere".

"La Cooperazione ancora di più potrà dare le giuste risposte. Dalla fine della guerra c'è stata una ripresa importante, che dobbiamo alla storia della Cooperazione. Se ci sarà dialogo si potrà garantire ulteriore sviluppo e favorire una ripartenza. C'è stato qualche malinteso, ma si potrà risolvere".

Zanotelli ha parlato di agricoltura: "L'elemento davvero innovativo è legato a un fondo di sviluppo dell'agricoltura, per processi di innovazione. Poi c'è l'agriturismo con la possibilità di consegna a domicilio dei pasti. Prevista la possibilità di ampliare i posti tavolo con procedure semplificate. Favorita la cooperazione tra imprese. Ci sarà un bando di partenariato pubblico-privato". Si punta a promuovere il legame tra agricoltura e turismo.

"Sugli stagionali, stiamo investendo su disoccupati e studenti. Se il disoccupato non si presterà al lavoro, dopo una serie di rifuti, perderà l'assegno unico".

Failoni ha parlato di turismo. "C'è una task force del turismo che si trova ogni lunedì. Abbiamo creato 14 tavoli tra economia e sanità, per dare risposte a ogni categoria economica in vista della riapertura".

Tre le parole chiave: sostegno, competitività e semplificazione.

Piattaforma tecnologica: "Ci siamo accorti di quante persone vorrebbero usare questo sistema. Vogliamo realizzarne una per tutte le imprese trentine".

Occupazione di suolo pubblico: "Vogliamo semplificare le pratiche per i plateatici. Ci saranno deroghe urbanistiche per i rifugi allo scopo di favorire il distanziamento. Le Pro loco fanno molte iniziative: è stata tolta la necessità di autorizzazione. E' stata inoltre rivista l'obbligatorietà del visto di corrispondenza per l'adeguamento delle strutture".

L'assessore Bisesti ha parlato di scuola e cultura: "Abbiamo puntato sulla pianificazione. Stiamo lavorando a diverse opzioni assieme ai sanitari. Martedì ci sarà un importante confronto. Le misure economiche saranno estese agli enti culturali no profit. Sui bisogni educativi speciali ci sarà molta più attenzione. Ci sarà una proroga delle graduatorie del personale docente, che scadevano in agosto".

"Sulla maternità attendiamo in questi giorni indicazioni precise dal governo. Su nidi e scuole dell'infanzia c'è un lavoro costante per pianificare più scenari. E' presto per parlare di date".