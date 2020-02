Coronavirus, in Trentino attivo il numero verde 800867388

TRENTO. La centrale unica di emergenza del Dipartimento della Protezione civile di Trento ha creato un numero verde (800867388) dedicato alla popolazione trentina, per informazioni tecniche, sanitarie o altro sul Coronavirus. Il numero è attivo dalle 8 alle 20. Per le informazioni - precisa la Provincia di Trento - è sempre attivo il numero 1500, mentre il 112 va contattato solo per le emergenze. L'Azienda provinciale sanitaria raccomanda di telefonare sempre prima di recarsi negli ambulatori del servizio di continuità assistenziale (guardia medica) in modo che il medico possa consigliare il comportamento da tenere in relazione al problema riferito evitando l'accesso agli ambulatori se non strettamente necessario, in quanto la sosta in sala d'attesa può essere fonte di rischio.