Coronavirus, in Trentino ancora zero decessi e 27 nuovi contagi

TRENTO. Sono 27 i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore in Trentino. Zero i decessi. Nel bollettino dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari si specifica che 5 sono emersi dai test molecolari (344 quelli analizzati ieri dal Laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale Santa Chiara) che hanno anche confermato 12 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Questi ultimi invece sono stati 1.406, dei quali 22 con esito positivo.



Scendono da 6 a 5 i ricoveri in ospedale dove la rianimazione rimane per fortuna sempre priva di pazienti Covid. Intanto altre 15 persone sono state dichiarate guarite (sono 44.515 d inizio pandemia) e le vaccinazioni si avvicinano a 544.000.

Analizzando i nuovi contagi per classi di età emerge che 10 riguardano bambini o ragazzi (1 tra 0-2 anni, 1 tra 11-13 anni e 8 tra 14-19 anni) mentre c’è 1 solo caso in fascia 70-79 anni.

Delle vaccinazioni finora effettuate invece, 223.524 riguardano le seconde dosi, 66.784 le somministrazioni a ultra ottantenni, 88.654 quelle in fascia 70-79 anni e 102.436 quelle per chi ha fra i 60 ed i 69 anni.