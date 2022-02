Coronavirus, in Trentino ancora una giornata senza vittime

TRENTO. Anche oggi, fortunatamente, non si registrano deceduti. Il bollettino odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari riporta inoltre 272 nuovi contagi: 11 casi positivi al molecolare (su 420 test effettuati) e 261 all’antigenico (su 3.948 test effettuati). I molecolari poi confermano 4 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. I pazienti ricoverati sono 71, di cui 7 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 7 nuovi ricoveri e 8 dimissioni.

La situazione dei nuovi contagi per fasce d’età è la seguente:

9 fra 0-2 anni,

7 fra 3-5 anni,

16 fra 6-10 anni,

7 fra 11-13 anni,

14 fra 14-18 anni,

84 fra 19-39 anni,

84 fra 40-59 anni,

20 fra 60-69 anni,

15 fra 70-79 anni e

16 di 80 o più anni.

Ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano 17.