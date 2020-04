Coronavirus, in Trentino ancora due vittime e 44 contagi. Roma: sì ad aperture autonome dall'11

TRENTO. Altre due vittime del Coronavirus in Trentino, entrambe nelle Rsa. I nuovi contagi sono 44 (10 nelle Rsa, 7 i minorenni), rilevati su 1508 tamponi, per un'incidenza del 2,9%.

Le persone in rianimazione sono 21.

L'aggiornamento è stato fornito oggi, 30 aprile 2020, nel corso della conferenza stampa della Provincia.

"Appena concluso un incontro con il ministro Boccia sulla fase 2", ha detto il governatore Maurizio Fugatti. "Abbiamo chiesto di anticipare le aperture in una condizione di sicurezza per lavoratori e clienti. Noi abbiamo impostato un percorso in commissione, ma ci auguriamo che i tempi possano essere anticipati con un dialogo con il governo. Il ministro Speranza ha detto che dall'11 i territori potranno fare scelte differenziate. Un meccanismo che riteniamo di poter applicare al Trentino. Siamo fiduciosi".

"Lunedì inizieranno i tavoli tecnici sulla sicurezza nei settori di bar, ristoranti ed estetisti e parrucchieri".

"Fughe in avanti delle Regioni? Non ne abbiamo fatte. Vorremmo trovare una via condivisa e dare la possibilità di lavorare alle categorie".

"L'Alto Adige tira dritto? Anche noi avremmo la possibilità di fare questo eventualmente".

Ho sentito Zaia. Se dal 4 si può uscire dal proprio Comune per andarea trovare un parente. Credo che nell'ordinanza si potrà specificare che si potrà passare dal Veneto per rientrare in provincia. Vale anche per Bolzano: se si hanno parenti in Alto Adige, si potranno raggiungere

Sulle mascherine, dal 4 maggio si andrà verso un'obbligatorietà quando si esce. Per tutti, anche per bambini e per chi corre.

"Il 4 maggio cosa succede ai dipendenti pubblici? Rimane lo smart working: così è stato previsto".

Tamponi sono previsti anche per gli autisti degli autobus.

"Sul tema della pesca, sarà valutato nell'ordinanza in arrivo, come anche quello della toelettatura".

Bonus alimentare: 17.012 domande presentate, 11456 accolte, 1730 respinte, 336 da valutare.

Roberto Andreatta, mobility manager, ha annunciato che da lunedì 4 riprendono i servizi urbani ed extraurbani e ferroviari con orario invernale. La regola del metro impone di marcare i sedili utilizzabili: su un autobus extraurbano 13 posti su 55, urbano 16. Ci sarà l'obbligo della mascherina. Queste misure renderanno la filiera dei trasporti sicura. Dal 4 all'11 resta il titolo gratuito, poi si tornerà a pagare senza bigliettazione a bordo: ci sarà un unico biglietto su smart card da 2 euro per tutti i viaggi.