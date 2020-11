Coronavirus, in Trentino ancora 8 vittime e 253 nuovi contagi

TRENTO. Ci sono alcuni dati praticamente uguali a quelli di ieri nel rapporto odierno (12 novembre) dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Anche oggi infatti risultano essere 253 i soggetti positivi al Covid-19 e rimane purtroppo a quota 8 anche il livello dei decessi da Coronavirus.

Del totale dei nuovi contagiati, 135 sono stati identificati da attività di contact tracing o screening; un centinaio i pauci sintomatici mentre i positivi collegati alle RSA (ospiti o operatori) sono 8. Da rilevare tra l'altro che rimane sempre molto significativa la percentuale dei contagiati nelle fasce più anziane: oggi se ne contano altri 57 fra quelli che hanno più di 70 anni. L'età media di chi è deceduto inoltre si conferma attorno agli 80 anni (2 erano ospiti di Rsa). L'appello forte delle autorità sanitarie è di tutelare i più fragili, mantenendo il distanziamento soprattutto e indossando mascherine. Doveroso il lavaggio frequente delle mani.

















































































Trento, il serpentone di auto e la grande "catena di montaggio" dei tamponi al palazzetto Una mattina nel piazzale alle Ghiaie. Accanto al tendone per i tamponi, è stata appena allestita la nuova tenda gonfiabile di supporto, dove operano i militari dell'Esercito, in sinergia con il personale dell'Azienda sanitaria (fotoservizio di Daniele Panato)



Il virus come noto non risparmia nemmeno le altre classi di età: tra i nuovi positivi ce ne sono 3 con meno di 2 anni e 6 con meno di 5. Sono inoltre in corso gli accertamenti relativi ad altri 36 nuovi casi positivi fra ragazzi di età scolare per stabilire le disposizioni di quarantenamento delle rispettive classi (ieri eravamo a 269, 5 in meno rispetto al giorno precedente).

Abbastanza stabile la situazione dei ricoveri ospedalieri: sono stati accolti circa una trentina di nuovi pazienti ed al momento i malati Covid nei vari reparti sono 368, dei quali 30 in terapia intensiva (1 in meno di ieri).

Altri 208 soggetti oggi sono stati considerati guariti, ed il totale da inizio pandemia sale a 8.470, mentre in isolamento domiciliare restano ancora 2.465 persone.

I tamponi analizzati ieri sono stati 2.434, di cui 2.344 nel laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale Santa Chiara e 90 alla Fem. Finora i test molecolari effettuati in Trentino sono stati 319.005.