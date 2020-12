Coronavirus, in Trentino ancora 5 vittime nel giorno di Santo Stefano. Domani arrivano i vaccini

TRENTO. Cinque vittime anche nel giorno di Santo Stefano, come a Natale, in Trentino. I dati sono stati diffusi dal ministero della sanità. I deceduti totali sono 962.

In terapia intensiva 48 persone, una in meno di ieri. I ricoveri con sintomi sono 331, 25 più di ieri: dato in controtendenza rispetto ai giorni scorsi.

Gli attualmente positivi sono 1.812, in calo di 67.

I nuovi casi sono 124.

Sono stati 1442 i nuovi tamponi molecolari. Il tasso di positività è dell'8.6%. Considerando anche gli antigenici saremmo all'8.9.

Domani l'arrivo dei primi vaccini. "Inizia il percorso che dovrebbe portarci fuori dal tunnel", spiega il governatore Maurizio Fugatti. "Con una prima vaccinazione simbolica di 100 persone, pari all'1% di quanto distribuito a livello nazionale. Da ora a fine gennaio avremo 4500 dosi a settimana (dal 28 gennaio), arrivando a 18 mila persone entro fine gennaio".

Forze dell'ordine e vigili del fuoco saranno coinvolti nell'operazione.

L'assessora Stefania Segnana informa che al Santa Chiara 30 saranno vaccinate persone (i rappresentanti delle professioni sanitarie e chi lavora in ospedale: primari, infermieri, oss, guardie mediche, addetti alle pulizie...), le altre in 7 Rsa trentine: Villa Belfonte di Trento, Vannetti, Pinzolo, Riva, Predazzo, Borgo e Cles.

Serviranno 2 dosi, a distanza di 21 giorni, ricapitola il dottor Antonio Ferro. Il vaccino è previsto per tutti gli operatori sanitari partendo dai reparti Covid. Per la prenotazione ci saranno centri vaccinali appositi.

Vaccini antinfluenzali: la campagna si è conclusa con 150 mila persone, le ultime mille dosi nei prossimi giorni.

Dai primi dati anche la variante inglese sarebbe sensibile al vaccino.

"L'immunità data dal vaccino dovrebbe essere di 8 mesi - 1 anno. Non si può ancora dire se blocca lo status di portatore del virus: per questo va mantenuto il distanziamento sociale", ha aggiunto il dottor Ferro.

Dubbi sui vaccini? "I primi ad aderire sono stati i medici. Un grande messaggio di fiducia", dice il presidente Fugatti.