Coronavirus, in Trentino ancora 10 vittime

TRENTO. Sono dieci le nuove vittime da Coronavirus registrate in Trentino. In terapia intensiva 54 persone. Solo 18 i contagi: numero basso giustificato dal fatto che i tamponi eseguiti durante le feste sono stati circa 200.

L'età media dei ricoverati in terapia intensiva è di 69 anni: ogni giorno escono delle persone e questo è molto positivo, ha osservato il dottor Antonio Ferro, direttore del Dipartimento Prevenzione dell'Apss.

Il totale dei casi positivi dall'inizio dell'emergenza è di 3.815.

I casi positivi sono 528 nelle Rsa, 102 nelle case di cura, 1731 al domicilio, 325 ricoverati, per un totale di 749 guariti.

Le vittime sono di Riva, Rovereto, Pergine (2 persone), Predazzo (2 persone), Trento (2 persone), Spiazzo, Soraga.

I casi nei comuni: a Predazzo 77 (+1), Riva 108 (+1), Trento 476 (+1).

I dati sono stati comunicati nel consueto aggiornamento della Provincia sull’epidemia da Covid19 nella giornata di oggi, 14 aprile 2020.

"Ha fatto discutere il tema degli spostamenti", ha detto il governatore Maurizio Fugatti. "In Trentino non è cambiato nulla: abbiamo mantenuto le stesse regole. Si nota una maggiore propensione al movimento da parte delle persone. E' comprensibile ma ricordiamo il rispetto delle norme".

"Quanto alla riapertura dei cantieri all'aperto, abbiamo definito un percorso tecnico con le categorie dove specificare le distanze, il non assembramento, i dispositivi e il controllo della temperatura. Il confronto proseguirà anche con i sindacati e sarà predisposto un vademecum. Ribadiamo che per noi prevale la sicurezza".

L'assessora Stefania Segnana ha ringraziato Trentino Emergenza che ha trasferito gli ospiti dalla Rsa di Nomi a quella di Volano, con ambulanze e dpi in totale sicurezza. Sono arrivati in una struttura nuova con spazi ampi e un impianto di ossigeno nuovo.

Bonus alimentare: 10.264 le domande presentate, delle quali 7209 accolte e 848 respinte. Liquidate più di 6 mila domande.

Oggi il dirigente Ruscitti ha disposto l'ampliamento dei posti presso l'hospice Cima verde di Trento da 4 a 9, dopo la destinazione del presidio di Mezzolombardo ai malati Covid.

"Un attenzione speciale viene dedicata ai lavoratori, anche negli alimentari, per inserire un sistema di sorveglianza importante come la misurazione della temperatura e la segnalazione di eventuali casi in famiglia". Lo ha spiegato il dottor Antonio Ferro, direttore del Dipartimento Prevenzione della Provincia.

La maggior parte dei contagi avvengono all'interno del nucleo familiare (i 2/3).

Nelle prossime settimane inizierà la sierologia per gli operatori sanitari e i residenti nei 5 comuni con più alto tasso di contagio.

I sindacati chiedon di ritirare l'ordinanza sui cantieri. "Ci sarà un confronto con l'assessore Spinelli, ma non abbiamomintensione di ritirarla", ha precisato Fugatti.

"Sull'apertura degli hotel per ospitare i pazienti, serve un passo in più: le persone positive che vivono all'interno delle famiglie potranno essere ospitate in strutture su base volontaria. Procederemo in questo senso: l'accordo con le categorie c'è già".

"Ci preoccupa il tema dei genitori che tornando al lavoro non sanno dove portare i bambini in età da nido, sapendo che i bambini non possono essere tenuti separati. Abbiamo chiesto uno studio alla task force".

"Anch'io ho due figli di due anni. Anche i nipoti devono capire che la distanza è una tutela soprattutto degli anziani".

Il tema del cambio gomme delle auto sarà affrontato.