Coronavirus, in Trentino altri 7 decessi e 93 contagi. Fugatti: ordinanza per accedere agli orti

L'assessore trentino: "Non ci siamo limitati a chiedere di togliere l'Imi per il 2020. Abbiamo proposto altri interventi, alcuni a costo zero che riguardano la burocrazia. Provincia e Commissariato di Trento hanno concordato una nuova procedura operativa per accelerare il pagamento di contributi, finanziamenti ed altre erogazioni di valore inferiore a 150.000 euro. Certificato antimafia: più di 2 mila domande saranno esaminate in breve tempo"