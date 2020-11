Coronavirus, in Trentino altri 6 morti e 219 nuovi contagi. Sci: c'è un "piano B"

TRENTO. Ancora 6 vittime del Covid in Trentino oggi, 28 novembre. I nuovi contagi sono 219, rilevati su 3.955 tamponi.

Dei nuovi positivi, 151 sono stati identificati tramite attività di contact tracing o screening, i restanti 68 perché sintomatici. Gli asintomatici seguiti a domicilio sono 121, mentre a domicilio sono curati anche 54 pauci sintomatici. Tra i nuovi positivi 18 contagi in Rsa tra ospiti e operatori, 3 contagi fra bambini con meno di 5 anni (1 di questi ha meno di 2 anni), e 59 over 70. I guariti sono 397, per un totale di 12.433 da inizio emergenza. I dati sono stati illustrati dall'assessora Stefania Segnana.

Negli ospedali il numero delle dimissioni supera quello dei nuovi ingressi (39 il dato delle prime, 35 quello dei secondi): al momento i pazienti ricoverati sono pertanto 446 (ieri erano 4 in più), di cui 42 in rianimazione (2 in meno rispetto a ieri). Sul fronte scolastico ci sono altri 21 ragazzi positivi; le classi in quarantena ieri erano 85.

A Transacqua sono stati registrati 12 contagi in Rsa: 4 anziani sono stati trasferiti a Volano.

Nei tre Comuni zona rossa, Bedollo, Baselga di Piné e Castel Tesino, l'ordinanza cesserà alla scadenza prevista, perché il contagio è sceso sotto il 3%.

Il Trentino resta zona gialla, considerato l'Rt in calo. I dati delle terapie intensive e delle ospedalizzazioni sono in miglioramento. "E' il segno della grande sensibilità dei trentini nel rispetto delle regole. Ricordiamo anche l'intervento nei focolai nel settore carni: c'è stata una pur difficile gestione che ci ha però permesso di tenere", ha detto il governatore Maurizio Fugatti. "Anche nelle Rsa ci sono state la giusta attenzione e professionalità. Da marzo il Trentino è la provincia dove sono stati fatti più tamponi rispetto alla popolazione residente. Ricordo anche la sperimentazione dei tamponi nelle farmacie".

Sul fronte sci - ha detto l'assessore Roberto Failoni - "stiamo lavorando per fare ulteriori proposte con tutte le regioni dell'arco alpino. A preoccuparci di più è la tempistica: vogliano sapere il 3 dicembre cosa succederà i 30 giorni successivi. Siamo vicini alle persone che lavorano nel settore. Non possiamo accettare che la Svizzera, l'Austria e la Slovenia permettano di sciare, mentre qui tutto resta chiuso. Se non si potrà aprire, chiediamo la chiusura dei confini e ristori con cifre certe".

Piani alternativi delle Apt? "Avevo invitato già i territori a pensare ad altre iniziative legate alla vacanza in montagna. Abbiamo preparato un piano B anche per la comunicazione", ha spiegato Failoni.

Gli incidenti sugli sci possono mettere in crisi gli ospedali? "Abbiamo sempre detto che apriremo se la situazione ce lo permetterà", ha risposto Fugatti. "Sarebbe troppo semplice dire: teniamo chiusi gli impianti per avere meno rotture di femori".