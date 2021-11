Coronavirus, in Trentino altri 112 contagi

TRENTO. Anche oggi è il dato dei contagi e delle ospedalizzazioni quello più significativo nel bollettino covid del Trentino, con 112 nuovi casi positivi ed il numero dei ricoveri nelle terapie intensive che da 4 passa a 5.

Sempre a 0 fortunatamente i decessi attribuibili al virus.

Le vaccinazioni intanto arrivano a quota 813.693, di cui 372.057 seconde dosi e 24.944 terze dosi.

Ieri sono stati analizzati 7.040 tamponi rapidi dei quali 71 sono risultati positivi.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Covid, il bollettino delle ultime 24 ore: 112 contagi, nessun decesso Sono 112 i nuovi contagi registrati in Trentino nelle ultime 24 ore. I pazienti ricoverati sono 28, dei quali 5 in rianimazione. Nessun decesso.

574 invece i tamponi molecolari, con 41 contagi riscontrati e al conferma di 51 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Fra i nuovi contagi ci sono 10 soggetti in fascia 60-69 anni, 7 in quella fra i 70 ed i 79 anni e altrettanti fra gli ultra ottantenni. Ma ci sono contagi anche fra i bambini (3 di nemmeno 2 anni, 2 fra i 3 ed i 5 anni e 7 in fascia 6-10 anni) e i ragazzi (3 in fascia 11-13 anni, 4 fra 14 e 19 anni). Ieri le classi in quarantena erano 9.

Negli ospedali i pazienti covid sono in tutto 28 (di cui 5 come detto in rianimazione) dopo che ieri sono stati registrati 3 nuovi ingressi e fronte di 5 dimissioni.

53 nuovi guariti portano il totale a 48.249