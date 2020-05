Coronavirus, in Trentino altre tre vittime, record di tamponi

TRENTO. Cresce di tre decessi e 34 positivi il bilancio Covid in Trentino. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1978 tamponi, 1191 da parte dell'Azienda sanitaria e 787 dal Cibio. È il dato più alto dall'inizio della pandemia che - informa una nota - pone la Provincia autonoma di Trento al primo posto in Italia se si considera il rapporto fra popolazione residente e numero di tamponi effettuati.

Dalle analisi emergono oggi 3 nuovi casi (secondo la classificazione del Ministero che tiene conto dei sintomi degli ultimi 5 giorni) cui si aggiungono altri 31 positivi rintracciati attraverso le indagini epidemiologiche. Non ci sono minorenni fra i contagiati. Il totale delle persone che hanno contratto il virus sale dunque a 5111.

Purtroppo, anche oggi si registrano 3 decessi di persone con un età media di 86 anni. I decessi - che in totale sono 444 dall'inizio dell'emergenza - sono avvenuti in ospedale, una delle tre persone era ospite in Rsa. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 10, di cui 5 a Trento e 5 a Rovereto.