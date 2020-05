Coronavirus, in Trentino altre due vittime, 28 nuovi contagi

TRENTO. Altre due vittime del Coronavirus in Trentino. Il totale sale a 431 decessi. I nuovi contagi sono 28 (9 nelle Rsa, 5 i minorenni), registrati su 966 tamponi, per un'incidenza di 2,8%. I casi nuovi (con sintomi insorti negli ultimi 5 giorni) sono 11.

In terapia intensiva sono ricoverate 17 persone, dato rimasto stabile.

I dati sono stati comunicati lunedì 4 maggio durante la conferenza stampa quotidiana della Provincia sulla situazione Covid.

"Lavoriamo per anticipare le aperture delle attività economiche. Partono anche i tavoli per la sicurezza delle categorie. Domani al via i test sierologici sui 5 comuni attenzionati. Inizia Campitello di Fassa".

Attività: "Faremo tutti gli sforzi per far riprendere il lavoro alle attività imprenditoriali. Sulle libertà individuali, ho avuto diverse sollecitazioni sull'obbligo di partire da casa per fare attività motoria. Non c'è un "liberi tutti". Ci preoccupano di più le attività economiche in questo momento. Se fra 15 giorni il contagio è salito, il rischio è di tornare indietro. Ci vuole cautela".

"C'è un'illogicità sull'andare a fare legna: a breve consentiremo di spostarsi con un accompagnatore".

"In auto possono andare i familiari, mantenendo le distanze, magari meglio in tre che in cinque".

"Domani mattina sarò a Campitello di Fassa per la sperimentazione dei test sierologici certificati dall'Istituto superiore di sanità. Ce ne sono tanti in circolazione che non lo sono. Noi dobbiamo muoversi su quelli certificati. Il Governo sta ragionando su un test sperimentale di 150 mila-200 mila persone a livello nazionale: questo per capire le dimnensioni. Non si può avere illusiooni di patente di immunità".

"Tamponi: il Trentino è in linea sulle massime autorità regionali. Sul numero assoluto, siamo ai primi tre posti e in percentuale non ha nulla da invidiare al Veneto, considerato un precursore".