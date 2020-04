Coronavirus, in Trentino altre cinque vittime, stazionari i contagi

TRENTO. Altre 5 vittime del Coronavirus in Trentino, 3 delle quali in Rsa. Il totale è 405. I nuovi contagi sono 57, uno in meno di ieri (19 presso le Rsa, 4 i minori), su un totale di 1347 tamponi: l'incidenza è del 4%.

Sono 721 i positivi in Rsa, 41 nelle case di cura, 1312 (-72) a domicilio, 199 negli ospedali.

Le persone in rianimazione sono 24. I guariti sono 1807.

Questi i dati comunicati oggi, domenica 26 aprile, durante la conferenza stampa della Provincia.

Il presidente Maurizio Fugatti ha fornito chiarimenti sull'ordinanza che scatterà da domani, 27 aprile.

Il take-away va fatto nel proprio comune, nel comune vicino se non è presente un esercizio nel proprio.

Oggi - ha aggiunto il governatore - "è stato sottoscritto un accordo importante sulle linee guida per la sicurezza sui cantieri".

"Inconteremo alle 18 le Regioni e il Governo sulle riaperture. La Provincia proporrà le filiere e il manifatturiero già dal 27 aprile; cantieri al chiuso, commercio e artigianato dal 4 maggio. Con le giuste garanzie di sicurezza per i lavoratori credo che si debbano riaprire le attività".

Da domani alcuni ospiti Covid saranno spostati dalla Rsa di Rovereto Vannetti a Volano. Lo ha affermato l'assessora Stefania Segnana. "Stiamo spingendo perché altre Rsa che hanno un numero limitato di contagi spostino i malati in strutture apposite".

Sui dati forniti circa le Rsa dal primo marzo al 22 aprile, "rispetto al 2019 c'è stato un eccesso di mortalità del 50% e questo è molto attribuibile al Covid", ha detto Antonio Ferro, responsabile del Dipartimento di Prevenzione.

I minori contagiati sono 97 su 4929: il 2%. "Fanno parte di nuclei dove c'era un positivo. Questo spinge a far ritenere che sarebbe fondamentale mandare le persone contagiate negli alberghi appositamente destinati, come è stato proposto. Tutti dovrebbero accettare questa proposta e staccarsi dal nucleo familiare".