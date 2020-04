Coronavirus, in Trentino altre 7 vittime: il totale a quota 300. Calano contagi e intubati

TRENTO. Sono 7 le nuove vittime del Coronavirus registrate in Trentino nel giorno di Pasquetta, che porta il totale dei decessi a 300. I dati sono stati resi noti nel consueto punto della situazione giornaliero della task force provinciale.

I nuovi contagi sono 63 (13 nelle Rsa), due in meno di ieri. Calano anche le persone in rianimazione: 56, contro i 61 di ieri.

I tamponi sono stati 768. In due giorni ben 162 i guariti: un trend in crescita ha detto l'assessora Stefania Segnana.

Le vittime sono di Levico, Brentonico, Pergine, Cavedine, Predazzo, Borgo d'Anaunia e Rovereto.

I nuovi casi: ad Arco 318 (+6), a Lavis 54 (+10), a Mezzolombardo 65 (+8), a Pellizzano 49 (+13), a Pergine 220 (+6), a Pinzolo 53 (+2), a Predazzo 76 (+3), a Riva 107 (+3), a Rovereto 132 (+6), a Storo 92 (+1), a Tione 51 (+3), a Trento 474 (+13).

Il governatore Maurizio Fugatti guarda al dopo: "L'ambiente di lavoro cambierà, anche le mense. Dobbiamo costruire un protocollo che possa dare il via alle riaperture. Solo il rispetto delle regole e i controlli ferrei ci permetteranno il giusto controllo della curva del contagio".

"Librerie e negozi per bambini resteranno chiusi, ma potranno fare consegne a domicilio. Sì alle cartolerie ma dentro i negozi di alimentari".

"Nessuna nuova concessione sulle distanze. In Veneto hanno eliminato i 200 metri, ma così facendo sono arrivati alle immediate vicinanze che valgono per noi".

Queste le misure introdotte dalla Provincia di Trento :

1) Nei luoghi di lavoro necessaria la misurazione della temperatura: chi ha 37.5 dovrà restare a casa.

2) Ognuno dovrà dare comunicazione quotidiana che né lui né i familiari abbiano manifestato sintomi.

3) Che sia prevista una persona di riferimento per l'emergenza Covid.

Facoltà per le attività produttive all'aperto da domani, 14 aprile, di aprire, ma rispettando gli obblighi dei Dpcm e quelle introdotte dalla Provincia (di cui sopra).

Per le attività al chiuso consentiti i cantieri limitati alla presenza di una sola persona.

Mascherine e guanti nei negozi vengono confermati.

Necessaria la mascherina sugli autobus.

Consentiti i lavori di manutenzione sulla rete viaria pubblica.

Consentita la consegna a domicilio per gli agriturismi.

Consentito recarsi negli orti da soli, nel proprio comune.

Ci si potrà recare al lavoro ma non in altri luoghi, come già previsto oggi, se non per la spesa o motivi sanitari.