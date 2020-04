Coronavirus, in Trentino altre 5 vittime, solo 31 i contagi. Via libera a corse e passeggiate

TRENTO. Altre 5 vittime del Coronaviris in Trentino, tutte nelle Rsa. I nuovi contagi sono 31 (6 nelle Rsa, 7 minorenni), su 677 tamponi effettuati, per un'indice del 4,5%. In terapia intensiva 22 persone.

Per la prima volta i casi nelle Rsa sono calati: di 35 persone.

A domicilio 1224 persone, 84 in meno.

Domani i primi tamponi sui vigili del fuoco.

I guariti per fasce d'età: da 0-10 sono 19, da 10 a 20 sono 32, da 20 a 30 sono 150, da 30 a 40 sono 200, da 40 a 50 sono 335, da 50 a 60 sono 434, da 60 a 70 sono 244, da 70 a 80 sono 164, da 80 a 90 sono 129, da 90 a 100 sono 34.

L'aggiornamento è stato dato oggi, martedì 28 aprile, nella conferenza stampa dedicata alla situazione Covid 19 in Trentino.

Al centro della conferenza stampa anche ulteriori informazioni sui provvedimenti di graduale ripristino della normalità e le restrizioni che rimangono ancora in atto.

Il governatore Maurizio Fugatti ha parlato dell'ordinanza: "Da domani consentite passeggiate e corse nel comune mantenendo i 2 metri per lo sport e 1 per le altre attività. Con accompagnatori solo per disabili e minori (anche accompagnati da entrambi i genitori o da congiunti del nucleo). Necessario portare una mascherina se si avvicinano altre persone".

Le librerie apriranno dal 4 maggio.

"L'attenzione per le riapertre c'è ma lo vogliamo fare comn buonsenso. Il Trentino non è indietro a mnessuno in campo economico. I Dpcm nazionali consentono di intervenire solo in maniera più restrittiva. Altrimenti si rischia l'impugnativa: lo ha detto il ministro Boccia e in Lombardia è stato fatto".

"Un altro tema ci viene giustamente posto: la riapertura di ristoranti, pizzerie e parrucchieri a giugno ci sembra eccessivo. Il consiglio provinciale è sovrano: ho incontrato i capigruppo spiegando che nel ddl c'è un anorma che permette di aderire con una legge, non con un'ordinanza, sulle aperture. Mi è parso che ci sia consapevolezza della situazione. Ora parte l'iter. Il Trentino avrà una propria legge".

Anche una legge potrebbe essere impugnata, ma con maggiore difficoltà.

L'assessora Stefania Segnana ha parlato di vari argomenti.

"Centri diurni e semiresidenziali: abbiamo deciso di calendarizzare la riapertura per la prossima settimana, partendo dai ragazzi autistici per poi passare ai disabili. Tamponi saranno fatti a tutti gli operatori e ospiti, per un totale di 2 mila persone".

"Famiglie: un questionario è stato avviato online su trentinofamiglia.it per farci capire come stanno vivendo i bambini questa fase".

Il dottor Antonio Ferro, responsabile del Dipartimento Prevenzione dell'Apps, ha illustrato un grafico: "L'epidemia raggiunge il suo apice tra il 22 e il 29 marzo. Stiamo avendo un chiaro miglioramento circa i contagi".

"Nella Rsa di Canal San Bovo, che ci preoccupa molto, si stanno facendo tamponi su tutti gli ospiti e il personale".

Chiarimenti forniti dall'ingegner Raffaele De Col, dirigente della Protezione Civile.

L'autocerificazione rimane. I motivi sono di salute, necessità, lavoro e ora attività motoria. Se controllati bisogna motivare anche passeggiate e corse a piedi.

Dopo il 4 maggio sono consentite passeggiate nel territorio regionale, ma aspettiamo direttive nazionali.

Ad oggi non è possibile trasferirsi con le famiglie nelle seconde case.

I minori possono uscire da soli. Ora è stato esteso ai congiunti del nucleo familiare la possibilità di accompagnarli (come il fratello maggiore).

Nei boschi del comune si potrà passeggiare: non tutto il giorno ma limitatamente all'attività motoria.

Altri chiarimenti da parte del governatore Fugatti.

"Dal 4 maggio si potrà andare in altri alimentari, non solo in quello più vicino a casa".

"Sulla scuola stiamo ricevendo tante sollecitazioni dei genitori. E' una cosa epocale questa situazione e complesso riuscire a creare un'organizzazione alternativa: ci stiamo provando fra mille difficoltà".

"Sono in campo i voucher baby-sitter, anche se non possiamo aspettarci che ogni bambino ne abbia una dedicata, e il congedo parentale, su cui vogliamo dare integrazioni alle misure nazionali. I centri estivi potranno aprire se ci sarà una stabilizzazione del contagio. Stiamo pensando soprattutto ai bambini, che non possono abbracciare i nonni e non possono comportarsi secondo la propria indole".