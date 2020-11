Coronavirus, in Trentino altre 5 vittime e 251 nuovi contagi

TRENTO. Altre 5 vittime del Coronavirus in Trentino. Fra i dati delle ultime 24 ore comunicati oggi, sabato 7 novembre, anche i nuovi contagi, che sono 251.

Una persona in più risulta ricoverata in terapia intensiva, dove attualmente i posti occupati sono 18, mentre in alta intensità sono ricoverati 29 pazienti e nei reparti di malattie infettive 214 persone.

Le persone in isolamento domiciliare sono 2.157.

Sempre alto il numero di tamponi effettuati: ieri all’ospedale santa chiara ne sono stati analizzati 1.179 ed altri 1.440 nel laboratorio di San Michele all’Adige per un totale di 2.619 test molecolari (dall’inizio della pandemia in Trentino ne sono stati somministrati 307.285).