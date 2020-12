Coronavirus, in Trentino altre 14 vittime: siamo a quota 900

TRENTO. Altri 14 morti per Coronavirus oggi, venerdì 18 dicembre, in Trentino. Numeri che si confermano molto alti, portando il totale delle vittime a 900. In terapia intensiva 50 persone, 2 in più di ieri, in alta intensità 54, 6 in più, nei reparti di malattie infettive 324, 36 in meno, dato senz'altro positivo.

Gli attualmente positivi aumentano di 191 unità raggiungendo quota 3.144, calano di 154 le persone in isolamento domiciliare, ora 2096.

Sono 251 i nuovi contagi con tampone molecolare.