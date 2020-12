Coronavirus, in Trentino altre 14 morti, in terapia intensiva 53 persone

TRENTO. Ancora un alto numero di decessi per Coronavirus in Trentino: 14. Il dato viene comunicato oggi, lunedì 14 dicembre.

I nuovi positivi ai soli tamponi molecolari sono 114, gli attualmente positivi 36 in più, per un totale di 2.665.

Salgono a 53 le persone ricoverate in terapia intensiva: cinque in più di ieri. In alta intensità 57 pazienti. Nei reparti di malattie infettive 366. In isolamento domiciliare 1.739 persone.

"Per questa settimana possiamo prevedere un miglioramento di alcuni indicatori. I dati su ospedalizzazioni e terapie intensive sono molto critici e potrebbero anche portarci a diventare zona arancione. Non era prevedibile il quasi raddoppio degli ultrasettantenni contagiati nei primi giorni di dicembre", ha detto il governatore Maurizio Fugatti.

"In rianimazione eravamo arrivati a 90 posti in primavera. In questa fase, dove non siamo in lockdown, c'è il rischio che ci siano più ricoveri in terapia intensiva non per Covid".

"Sentiamo tante lezioni su come avremmo dovuto comportarci. Ma guardiamo alla Germania, sempre additata come esempio. Le difficoltà ci sono per tutti".

"In questi giorni le realtà colpite sembrano quelle del Nord-Est. Il Friuli, che oggi è uscito dalla zona arancione, ha ancora difficoltà. Le situazioni vanno gestite giorno per giorno".