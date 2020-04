Coronavirus, in Trentino altre 12 vittime, 86 nuovi contagi

TRENTO. Altre 12 vittime per Coronavirus in Trentino (10 nelle Rsa), che portano il totale a 360. I nuovi casi sono 86 (78 con tampone).

Dei malati 22 sono nelle Rsa (625 casi totali), 1611 le persone in isolamento domiciliare, 278 i ricoverati, 1201 i guariti (+107).

I casi positivi: Arco 333 (+10), Canazei 78 (+ 5), Ledro 147 (+4), Riva 120 (+3), Trento 526 (+12).

Sono 1276 i tamponi eseguiti per una percentuale di 6,7. "Numero che ci rassicura, come quello delle persone in rianimazione, che sono 41", ha detto il governatore Fugatti.

I dati sono stati comunicati durante la conferenza stampa online della Provincia sulla situazione Coronavirus in Trentino.

"Ieri abbiamo incontrato Conte con i governatori di Emilia, Lombardia e Sicilia. La scelta del governo è di riflettere sull'apertura. La nostra richiesta è di aprire a gradi su settori strategici da una parte e meno rischiosi. Mi arrivano tante richieste di riaperture di attività. Vorrei fare chiarezza su un punto: noi sottostiamo al governo nazionale. Ci siamo presi una libertà solo sui cantieri all'aperto. Sul resto deciderà il governo. Nel frattempo abbiamo nominato un gruppo di esperti, con loro abbiamo ascoltato le categorie, i sindacati, i capigruppo del consiglio. Faremo un disegno di legge che terrà conto di questi spunti. Il plafond degli investimenti l'abbiamo ampliato a 500 milioni, ragioniamo anche sul fondo perduto e credo che servirà una forte forma di semplificazione burocratica. Serve un focus su ogni settore, dall'agricoltura al sociale alla cooperazione: ci stiamo lavorando. Sappiamo che non è facile".

"Quanto alla ridefinizione dei rapporti finanziari con lo Stato: lo Statuto il 90% delle tasse rimangono sul territori; nel 2009 e 2014 da Berlusconi e Renzi si è chiesto a noi una compartecipazione al risanamento dei conti pubblici. Oggi che quei conti sono saltati, chiediamo che le risorse messe a disposizione restino qui: lasciateci gestire le nostre risorse. Non è uno sconto chiesto a Roma".

"L'ordinanza consente di riaprire a cartolerie e negozi di abbigliamento per bambini. I negozi con merce mista possono vendere solo queste merceologie. L'apertura di questi negozi non riguarda i centri commerciali. Non si può uscire dal proprio comune se c'è già un'offerta interna. Nei locali è obbligatoria la mascherina".

"Ricevo molte sollecitazioni sull'obbligo di rimanere a casa. Una riflessione su questo va fatta da qui al 4 maggio. A Merano? Lì hanno scelto di puntare sulla parte individuale, noi sui cantieri all'aperto. Attenzione che con una maggiore libertà il rischio di contagio c'è. Vedremo di mantenere un equilibrio".

"Sulle mascherine, ne abbiamo distribuite due a persona. Sono certificate dall'Iss: quindi le riteniamo valide. Se qualcuno diffonde delle fake news se ne assumerà le responsabilità".

Controlli: ieri 3417 persone sono state controllate, 48 le multe irrogate , 956 gli esercizi controllati.

La Provincia all'inizio voleva consentire l'ingresso di almeno un familiare nelle Rsa. "Erano i primi di marzo - ha spiegato Segnana rispondendo a una domanda - quando a seguito di un Dpcm disponemmo delle linee vuida. Sia Upipa che Spes si erano opposte all'ingresso di parenti. All'epoca non c'erano ospiti positivi. Il venerdì 6 pomeriggio incontrammo i responsabili di queste realtà e si decise di lasciare la discrezionalità alle Rsa", ha spiegato l'assessora Segnana. "Da quel giorno non hanno fatto entrare nessun parente".

Stiamo lavorando per trovatre strutture "intermedie": abbiamo visitato quella di Dro e ricevuto un'offerta da Ala dove ospitare gli anziani che devono entrare nelle Rsa per un periodo di quarantena. E' un discorso che sta interessando molte famiglie. Con questo passaggio intermedio entreranno in totale sicurezza.

Stiamo lavorando anche per i servizi domiciliari a favore delle famiglie per la gestione dei bimbi. Vorremmo riaprire i buoni di servizio e attivare una assistente materna domiciliare. Ci saranno linee guida per attivare questo supporto, anche per i ragazzi disabili che necessitano di un sostegno.

Bonus alimentare: 11626 le domande presentate, 91 più di ieri, accolte 9487, respinte 1238, in fase di valutazione 901. C'è l'assoluta privacy, chi non ha un conto corrente viene raggiunto dalla Protezione civile in maniera molto discreta. I servizi sono lì per dare una mano, non per controllare.

Il nucleo elicotteri ha ottenuto dall'Enac l'approvazione per una barella speciale di biocontenimento, che protegge il personale sanitario.

L'ordinanza introduce la possibilità di spostamento a persone inabili e anziani con i loro accompagnatori nei pressi delle proprie abitazioni.

Il dottor Ruscitti: "Ci attendiamo una risposta importante dall'indagine sierologica. E' evidente che la nostra preoccupazione riguarda le case di riposo, perché ci sono ospiti con patologie concomitanti".

Quanto alle mascherine, "è fondamentale che permettano la respirazione, servono a bloccare il droplet fondamentale è mantenere la distanza. Ora l'obbligo riguarda anche le banche".

I tassi sono in decremento: una riapertura diventa possibile.